В Росгвардии выявили похитителей продуктов В элитной дивизии Росгвардии выявили продуктовую растрату в особо крупных размерах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов выявили продуктовую растрату в элитной дивизии им. Дзержинского Росгвардии в Балашихе, пишет «Коммерсант». По данным издания, минимум пять человек приняло участие в хищении и последующей продаже более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла, которые хранились на складе в части.

По обвинению в хищении продуктов были задержаны прапорщики четвертого полка отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского Росгвардии РФ — они числились поварами-инструкторами в части. По версии следствия, они складировали продуктовые излишки в мусорном контейнере на территории кухни и периодически обновляли их более свежими припасами. Затем контейнеры вывозились за пределы территории дивизии на рынок «Владимирский тракт», где и продавалась продукция. Суммарно повара смогли похитить почте две тонны мяса, рыбы и масла.

Илья Бирюков, Сергей Леонов и Владимир Деревянко полностью признали свою вину, оказали помощь следствию и частично компенсировали ущерб. В связи с этим суд дал им от двух до четырех лет колонии с отсрочкой исполнения наказания и назначил штрафы от 250 тыс. до 400 тыс. руб.

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