В Росгвардии объяснили показательное задержание ОМОНом на линейке для первоклассников в Санкт-Петербурге. В школе учатся дети силовиков.
В этом учебном заведении обучается много детей сотрудников, в том числе сотрудников Росгвардии. Был запрос от руководства гимназии с просьбой продемонстрировать возможности Росгвардии, — передаёт слова источника издание «Подъём».
Собеседник также отметил, что школьная линейка не была иллюстрацией разгона митингов.
Как ранее писал News.ru, перед учащимися одной из школ Красносельского района в Петербурге прошёл парад учеников в военной форме с автоматами. В другом учебном заведении города на Елагином острове первоклассников встретили сотрудники ОМОНа.