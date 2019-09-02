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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с начала 2019 года полуостров посетили почти шесть миллионов туристов.

Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 млн: 5 млн 800 тыс., по данным на 1...