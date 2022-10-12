В «Росэнергоатоме» заявили, что Россия не может запитать ЗАЭС Советник главы «Росэнергоатома»: Россия пока не может запитать Запорожскую АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress.com

У России пока нет технических возможностей запитать Запорожскую АЭС, заявил в эфире Первого канала советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. При этом он подчеркнул, что такая задача со стороны руководства РФ стоит и со временем она может быть успешно выполнена.

Сегодня таких технических возможностей, к сожалению, нет. Задача, конечно, такая стоит, но сегодня такими техническими возможностями мы не располагаем, — рассказал Карчаа.

Он добавил, что украинская сторона отключила Днепровскую линию электропередач, которая долгое время питала атомную станцию.

Карчаа также утверждал, что Запорожская АЭС находится в плачевном состоянии из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, говорить о перезапуске энергоблоков станции пока преждевременно, потому что для их разгона необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.

12 октября ЗАЭС второй раз за пять дней была отключена от внешнего электроснабжения.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что четыре тысячи топливных элементов находятся в 174 контейнерах, расположенных на регулярно обстреливаемой ВСУ площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива ЗАЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ранее сообщил, что вокруг станции необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг объекта после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.