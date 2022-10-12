В «Росэнергоатоме» рассказали о состоянии ЗАЭС Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: ЗАЭС находится в плачевном состоянии из-за обстрелов ВСУ

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в плачевном состоянии из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Он добавил, что технических возможностей запитать станцию со стороны России нет, однако такая задача стоит, передает ТАСС.

Также он сообщил, что говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС пока преждевременно, потому что для их разгона и запуска необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.

12 октября станция второй раз за пять дней была отключена от внешнего электроснабжения и менее часа полагалась на работу дизельных генераторов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что четыре тысячи топливных элементов находятся в 174 контейнерах, расположенных на регулярно обстреливаемой ВСУ площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) ЗАЭС. По его словам, 4 тысячи — это много.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указывал, что вокруг ЗАЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг объекта после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.