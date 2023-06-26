В Росавиации объяснили причину закрытия аэропорта Минеральных Вод Росавиация: аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения взлетно-посадочной полосы

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Сотрудник инженерно-авиационной службы в аэропорту Минеральные Воды

Аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, дефект мог возникнуть из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта».

В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы, — рассказали в ведомстве.

В Росавиации отметили, что следовавшие в Минводы рейсы перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Восстановить работу воздушной гавани пообещали к 23:00.

26 июня в аэропорту Пулково задержали 28-летнего пассажира, который заявил, что у него при себе чемодан с оружием и бомбой. Мужчина устал стоять в очереди на регистрацию и обратился к службе безопасности аэропорта с требованием провести его на рейс до Казани как ВИП-персону, иначе он применит оружейные запасы из своего багажа.

Пассажира тут же задержали, досмотрели его багаж и не нашли в нем ничего подозрительного. Мужчину доставили в отделение полиции для объяснений.