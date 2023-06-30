В Росатоме заявили о серьезных последствиях при подрыве Запорожской АЭС Сотрудник Росатома Меньщиков заявил, что на ЗАЭС уязвимы хранилища отработанного топлива

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Бассейны выдержки Запорожской АЭС, где хранится отработанное ядерное топливо перед его переработкой, уязвимы для снарядов, заявил NEWS.ru сотрудник Росатома, соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики России и Международного социально-экологического союза Валерий Меньщиков. По его словам, удары по этим местам могут вызвать радиационную аварию.

Точные последствия будут завесить от количества выброшенных радионуклидов, и того, какая будет роза ветров, то есть насколько далеко это распространится. Если Украина действительно задумает разрушить ЗАЭС, они будут подбирать момент, чтобы ветер шел на Россию и наши новые регионы. Таким образом, угроза существенная, — сообщил Меньщиков.

По его словам, авария не будет такой катастрофической, как, например, было с Чернобыльской АЭС, но все равно, возможный теракт – это огромная опасность для территории и людей, которые там находятся.

Это надо купировать, действовать на всех уровнях и принимать всевозможные меры с российской стороны, чтобы не допустить даже подступов Украины к ЗАЭС, — резюмировал Меньщиков.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС. Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале учения в ряде регионов Украины на случай аварии на станции.

До этого украинские власти сообщили, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области начинаются учения на случай возникновения чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС. Местное население при этом призвали «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».