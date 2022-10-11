В роддоме Дербента ребенок получил пролежни и некроз В роддоме Дербента ребенок получил пролежни и некроз, начато расследование

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

Некроз и пролежни III стадии получил ребенок в роддоме Дербента. Прокуратура провела проверку инцидента, материалы направлены следователям. Об этом сообщает прокуратура республики Дагестан. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту.

По данным республиканского ведомства, младенец родился в родильном отделении Дербентской центральной больницы в июле 2022 года. По состоянию здоровья его поместили в реанимацию, где он находился на протяжении 20 дней. Известно, что там под ноги ребенку подкладывали резиновую грелку с водой, из-за протекания которой малыш получил ожоги.

В августе текущего года он был переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу имени Кураева в Махачкале. Там у ребенка обнаружили некроз и пролежни III степени.

Прокуратурой города Дербента проведена проверка по обращению местного жителя о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному... Материалы проверки по данному факту прокуратурой направлены в следственный орган, — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Дагестану подготовить доклад о произошедшем.

Ранее сообщалось, что новорожденной девочке в Подмосковье удалили гигантскую опухоль печени. В Минздраве отметили, что пациентка страдала врожденным пороком развития брюшной полости, выявленным еще на 21-й неделе беременности, однако специалисты продолжили наблюдение и родоразрешили ребенка в срок.