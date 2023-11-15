В РФ обнаружили улицу, которая не принадлежит ни одному населенному пункту Под Екатеринбургом нашли улицу, не принадлежащую ни одному населенному пункту

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Жители Свердловской области выяснили, что их улица не принадлежит ни одному населенному пункту в России, сообщило издание «Подъем». Это стало известно после того, как люди захотели провести в дома газ. Власти региона отметили, что подобные ситуация встречаются не впервые. Проблемой они назвали генплан, составленный в 2016 году.

По генплану их улица не в границах населенного пункта. Генплан у нас от 2016 года, и, к сожалению, подобных пробелов, когда я заступил на должность, я обнаружил немало, даже на примере той территории, где я проживаю в поселке Растущий, у нас тоже СНТ не был включен в границы населенного пункта и тоже, когда подавал заявку на газификацию, мне отказали, — рассказал глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев.

Ситуацию планируют исправить до конца года. После включения в состав села жители Степной улицы могут рассчитывать на газификацию. Пока что сделать они это могут лишь за собственные деньги.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил утвердить графики газификации Белогорска и Биробиджана, а также поселка Малая Хапсоль. Глава государства поставил задачу разработать планы с учетом реализации «Восточной системы газоснабжения».