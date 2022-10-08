Названо число погибших при взрыве Крымского моста СК РФ: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека, сообщили в Следственном комитете РФ. Уточняется, что на месте инцидента обнаружены тела мужчины и женщины — они, по версии следователей, были пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом со взорвавшимся грузовиком.

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», под водой находятся две машины, до которых из-за погодных условий спасатели не могут добраться.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии СК, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

В связи с инцидентом власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту. Однако погодные условия не позволили запустить ее 8 октября. Врио министра транспорта республики Николай Лукашенко посоветовал желающим перебраться на кубанский берег искать ночлег.