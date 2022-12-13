В результате взрыва газа в доме в Калмыкии пострадал один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В трехэтажном доме в Элисте Республики Калмыкия произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, в результате ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Все жильцы дома были эвакуированы.

По прибытии установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном жилом трехэтажном газифицированном доме. Пострадал один человек, он госпитализирован в больницу. Проведена эвакуация жителей дома, — сказано в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что в результате взрыва газа в одной из квартир дома были повреждены три оконных проема и межкомнатные двери. Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Рязани сообщили, что в центре города в двухэтажном жилом доме взорвался газ. По данным ведомства, возгорания после взрыва не произошло. Разрушенными оказались перегородки между первым и вторым этажами.

До этого председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что десятки взрывов газа ежегодно происходят в России потому, что в стране отсутствует газовый надзор. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности. Эксперт призвал создать федеральный жилищный надзор, который в том числе будет осуществлять контроль над безопасностью газоснабжения.