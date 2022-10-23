В результате теракта в Херсоне погиб один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате теракта в Херсоне погиб один мирный житель. Еще три человека пострадали, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале областного Минздрава.

Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения, — говорится в тексте.

В ведомстве добавили, что пострадавшие были госпитализированы в одно из лечебных учреждений области. Им оказывается вся необходимая помощь.

Глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Минздрав приносит соболезнования близким погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши врачи сделают для этого все возможное, — заверил Ильмиев.

Ранее сообщалось, что в Херсоне взорвался автомобиль. Взрывной волной были выбиты стекла в нескольких расположенных поблизости домах. По предварительным данным, бомба в машину могла быть заложена заранее.

Накануне администрация региона призвала жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. До этого врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями.