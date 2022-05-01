В результате падения частного самолёта в Красноярском крае погиб человек

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Манском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В результате падения погиб по меньшей мере один человек.

В 13:30 в Манском районе Красноярского края произошло падение частного легкомоторного самолёта, — сказал собеседник агентства.

Всего на борту находились два человека. Один человек погиб, ещё один доставлен в больницу. О состоянии пострадавшего данных пока нет. По предварительной информации, на земле разрушений и пострадавших нет.

В марте стало известно о крушении легкомоторного самолёта модели РА 0283 А в Волховском районе Ленинградской области. В результате катастрофы два человека погибли. Крушение произошло между населённым пунктом Потанино и деревней Весь.