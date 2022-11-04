Один человек погиб при обстреле села под Херсоном Минздрав Херсонской области сообщил о погибшем из-за обстрелов села Забарино

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

При обстрелах населенного пункта Забарино в Херсонской области погиб один человек, сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава. Еще двое местных жителей получили ранения. Они были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарино Голопристанского района. В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы. Врачи скорой оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь. Пациентов госпитализировали в одно из лечебных учреждений Херсонской области, — говорится в сообщении ведомства.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев принес соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорого выздоровления пострадавшим.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Он также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта не видно.