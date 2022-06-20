В результате обстрела поселка под Брянском пострадал сотрудник РЭС

Фото: vk.com/avbogomaz

В результате обстрела поселка Суземка Брянской области со стороны Украины пострадал сотрудник АО «Русские энергетические системы» (РЭС), получивший легкое осколочное ранение, сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз. Также в посёлке поврежден частный жилой дом и окна двух трехэтажных жилых домов.

По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется, — сказано в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил о том, что утром бойцами ВСУ был обстрелян посёлок Суземка в Брянской области. По его словам, огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела в посёлке повреждена РЭС, частично отключено электричество.