В результате обстрела Горловки обесточена часть старого квартала

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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) часть старого квартала в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) осталась без электроснабжения, написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Кроме того, пострадал дом на улице Волкова, 15.

В 22:15 (московское время) были зафиксированы разрывы двух снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) около железной дороги по улице Волкова (жилой массив «Солнечный», Калининский район Горловки). Обесточена часть старого квартала, — отметил мэр.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская армия обстреляла территорию Брянской области с применением кассетных боеприпасов. По некоторым данным, атаке ВСУ подверглась деревня Телец Трубчевского района, всего было выпущено четыре снаряда, которые упали на окраине населенного пункта. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель Мокрой Орловки получил осколочные ранения мягких тканей лица. Мужчина мог потерять зрение, но медики не выявили поражения глаз. Также из-за обстрела Вооруженных сил Украины повреждения получили три автомобиля, сказал глава региона.