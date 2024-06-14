В результате обрушения дома в Шебекино погибли два человека МЧС РФ: в Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены два тела

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

МЧС России в официальном Telegram-канале сообщило, что под завалами дома, обрушившегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), найдены двое погибших. По данным ведомства, это мужчина и женщина.

В Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины, — говорится в публикации МЧС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что число пострадавших увеличилось до семи человек. Четверо были госпитализированы, трое получили медицинскую помощь на месте и от наблюдения в стационаре отказались.

Глав области уточнил, что, по предварительной информации, повреждено 20 квартир. Гладков добавил, что спасатели, полицейские и бойцы самообороны оцепили территорию.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия. Также ракетная опасность объявлялась в области в ночь на 14 июня. Гладков также советовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала. Спустя несколько минут такой же сигнал прозвучал в Курской области.

Позже Гладков сообщил, что один человек пострадал при обстреле украинскими силами поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки. Его отвезли в областную клиническую больницу. Также повреждения получили 10 автомобилей.