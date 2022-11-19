В результате ДТП на Калужском шоссе загорелся автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Калужском шоссе в районе дома 1 произошло ДТП в результате которого загорелся автомобиль, сообщил столичный Дептранс. По информации департамента, в аварии столкнулись несколько автомобилей. Оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.

На фотографии, опубликованной в источнике, показано, что на место прибыл наряд полиции и скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием инспектора ГИБДД в Сарове погибла пожилая женщина, еще две пострадали. Выяснилось, что автомобиль сотрудника Госавтоинспекции проехал на красный сигнал светофора. По факту инцидента проводится проверка.

До этого столичный дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.