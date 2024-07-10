В результате атаки ВСУ пострадали жители российского города Приходько: трое жителей Горловки были ранены в результате атаки ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Трое жителей города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram—канале. По его данным, обстрел пришелся на центр города.

В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов повреждена станция технического обслуживания на проспекте Ленина. Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена инфраструктура СТО, уничтожен легковой автомобиль, — написал Иван Приходько

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинская сторона систематически применяет отравляющие вещества в зоне военной спецоперации. Он подчеркнул, что сам неоднократно сталкивался с подобными компонентами: при штурме Мариуполя, а затем в Артемовске и в районе Горловки. По словам Гагина, тогда он получил ожоги верхних дыхательных путей и пищевода.

Ранее начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ организуют теракты с использованием аналогов боевого вещества «Табун» против российских политических деятелей на подконтрольных российской армии территориях. Он отметил, что такое химическое оружие использовали войска нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.