В результате атаки ВСУ на регион РФ ранены девять человек Гладков: из-за атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали девять человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино.

По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок, — написал Гладков о пострадавших в Белгородском районе.

По его данным, в Шебекино пострадали два человека. Женщина получила осколочные ранения кистей рук. У мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы. Его доставят в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Сигнал ракетной опасности был объявлен в Новороссийске вечером 1 июля. В городе звучала сирена. Глава города Андрей Кравченко призвал жителей и гостей города не выходить из дома и не подходить к окнам. Тех, кто находился в этот момент на улице, он попросил укрыться в цоколе ближайшего здания или подземного перехода.

Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, о чем сообщил Вячеслав Гладков. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель.