В результате атаки ВСУ в Белгородской области повреждены здания Гладков: в Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены три частных дома

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press/Global Look Press

Вячеслав Гладков

Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, повреждены три частных дома. В результате атаки никто не пострадал. Гладков уточнил, что в селе Грузское Борисовского района в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждены заборы.

В селе Отрадное Белгородского района в результате падения дрона с последующей детонацией в частном жилом домовладении сильно повреждена кровля, — заявил губернатор.

В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области получили повреждения 218 социально значимых объектов, сообщал Вячеслав Гладков. По его данным, до 1 июля отремонтируют 138 из них. Глава области пояснил, что всего предусмотрено четыре этапа восстановления. В первый вошли 154 пункта с невысокой степенью повреждения. Их ремонт отнесен на исполнение органов местного самоуправления.

Чтобы прекратить обстрелы Белгорода или снизить их вероятность, нужно увеличить дистанцию, с которой ВСУ ведут огонь по городу, ранее высказал мнение завсектором военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его словам, для этих целей необходимо создать буферную зону.