В ресторанах Подмосковья назвали среднюю стоимость романтического ужина

Средняя стоимость романтического ужина на двоих в различных ресторанах региона составляет примерно 1,5-1,8 тыс. рублей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом пресс-служба ведомства рассказала «РИАМО».

Вместе с тем средняя цена чека варьируется как по городским округам, так и по выбранным предприятиям общественного питания, — уточнили в пресс-службе.

Например, провести вечер в ресторанах Красногорска, Одинцово или Химок обойдётся россиянам примерно в 2-3,5 тыс. рублей. В Балашихе, Мытищах, Истре и Подольске средний чек варьируется в пределах от 1,8 до 3 тыс. рублей. В сети быстрого питания романтический ужин стоит примерно от 900 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что желающие отметить День святого Валентина в России и не выкладывать за это большую сумму могут отправиться в Мурманск, чтобы в романтичной обстановке посмотреть на северное сияние. Любители зимнего отдыха также могут отдохнуть на горнолыжных курортах Кировска.