В Республике Алтай зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 78 жителей Республики Алтай. Это самый высокий показатель прироста заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии.

За прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с начала пандемии. До этого было 70 и 65 — самые высокие показатели, — сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

За сутки больше всего заболевших выявили в Горно-Алтайске (19), в Кош-Агачском районе (16), в Онгудайском (13) и Турочакском (11) районах.

Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. 19 сентября скончалась 70-летняя жительница Майминского района, — добавили в правительстве.

У пенсионерки коронавирус был подтверждён 3 сентября, также у неё была диагностирована пневмония, помимо этого она страдала сахарным диабетом и гипертонией. За весь период в регионе зарегистрировано 15 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 13 из них умерли непосредственно от коронавируса, двое — от сопутствующих причин.

За сутки от коронавируса выздоровели 18 жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Шебалинского районов. Всего в регионе справились с этой инфекцией 2294 человека.

Как писал NEWS.ru, число регионов с опасной тенденцией распространения коронавируса выросло в России с середины августа с 12 до 20, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Тавадян разделил регионы на четыре категории в зависимости от индекса заболеваемости, рассчитанного по методике Роспотребнадзора индекса репродукции инфекции. Число «красных» регионов с середины августа (за месяц) выросло с 12 до 20. Из «зелёных» стали «красными»: Тверская область, Брянская область, Тыва, Забайкальский край; из «светло-зелёных» стали «красными»: Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ, Камчатский край.