РИА Воронеж: в реке Дон под Воронежем утонула машина участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«РИА Воронеж» сообщает, что в городе Богучаре Воронежской области автомобиль с участниками СВО упал с разведенного понтонного моста Галиевка – Подколодновка. В агентстве уточняют, что военнослужащие ехали в отпуск в Чувашию. Минобороны эту информацию не комментировало.

Неизвестно, есть ли в машине люди. Родственники военнослужащих сообщили, что группа мужчин выехала в путь 8 апреля и последний раз выходили на связь 9 апреля, когда заехали на платный участок трассы М-4 «Дон».

Автомобиль пытались вытащить из реки 14 апреля, но операция оказалась безуспешной из-за сильного течения. В опубликованном в соцсетях ролике показано, как на месте падения на Дону стоят металлический баркас и резиновая лодка и пытаются вытянуть машину из воды.

Telegram-канал «Мой Богучар» кидал клич о помощи для того, чтобы достать из воды транспорт. У местных жителей просили представить длинные плотные тросы, лодки, мотор, пластиковые веревки с грузами.