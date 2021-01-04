Экстремальные холода пришли в регионы России

https://static.news.ru/photo/bce097ae-4e7c-11eb-b5b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alain Pitton/Global Look Press

В азиатской части России столбики термометров опустились до аномально низких отметок. В последний раз их фиксировали в январе 2006 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, причиной этому стал «антициклонище», который принёс с собой ледяной воздух.

Ниже климатической нормы на 10-15 градусов на протяжении ещё пяти дней температура будет в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае и на юге Красноярского края. Сейчас там столбики термометров стоят на отметке −40 градусов.

Среднесуточные температуры ниже нормы на 7-10 градусов будут и в Курганской и в Омской областях, а также в Приморском крае. В Ханты-Мансийском автономном округе — до 15 градусов ниже нормы. В Алтайском крае температура может опуститься и ниже −40 градусов, передаёт РИА Новости.

Зима в этом году будет вдвое холоднее, чем в прошлом, но пройдёт по «сокращённой программе», ранее рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, аномальное потепление наступит грядущей весной, которая придёт в Россию очень рано. Уже в марте люди почувствуют приближение лета, сообщал NEWS.ru.