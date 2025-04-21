В регионе сорвали выступление Хакамады из-за бойцов СВО В Казани сорвали выступление Хакамады после жалобы родственников бойцов СВО

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Ирина Хакамада

В Казани сорвали выступление политика Ирины Хакамады, сообщило местное издание «Бизнес Online». Как сообщается, это произошло после жалобы родственников бойцов СВО к депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву.

Как сообщается, об отмене мероприятия объявила сама Хакамада. Она вышла в зал к посетителям и извинилась. Экономист объяснила, что ей не разрешили провести мастер-класс.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры рейда силовиков в одну из гостиниц Москвы, где выступала Хакамада. На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в зал со словами «проверка документов и осмотр помещения».

Как сообщали сотрудники силовых структур, нагрянувшие с рейдом на вечеринку в московском отеле Savoy, лишь проверили документы у молодых людей, сообщила Хакамада в своем Telegram-канале. По ее словам, «все прошло этично». При этом она назвала недостоверной информацию о том, что была организатором мероприятия.

До этого Коптевский районный суд зарегистрировал иск к Хакамаде с запросом на установление отцовства от 20-летней Дарьи Забедновой. Девушка является дочерью архитектора Марии Забедновой, которая проектировала пентхаус Хакамады в районе Петровки и могла состоять в интимной связи с ее супругом Владимиром Сиротинским. Мужчина скончался в сентябре 2021 года, иск в отношении Хакамады был составлен через полтора года.