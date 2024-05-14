ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в регионе России Гладков: квадрокоптер ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекино

Фото: stavregion.ru/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вячеслав Гладков

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью квадрокоптера легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, водитель не пострадал.

Инцидент произошел на окраине города Шебекино. В результате столкновения у транспортного средства повреждены капот, крыша и лобовое стекло, — написал он.

Нападение ВСУ было зафиксировано на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в 21:05 и отменена 21:47 мск. В 22:55 сигнал запустили вновь.

ВС РФ c 18:00 до 19:30 мск 14 мая предотвратили попытки украинской армии совершить атаки с применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. ПВО сбила бомбу и дрон над территорией Белгородской области.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО, заявлял Вячеслав Гладков. По его словам, после отражения атаки в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна. Он добавил, что пострадавших нет.

13 мая Гладков рассказывал, что 19 человек погибли в результате обстрелов Белгорода украинскими войсками за минувшие два дня. По его данным, 15 горожан стали жертвами удара по многоэтажному дому, в котором произошло обрушение подъезда, еще 27 получили ранения.