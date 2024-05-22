В регионе РФ рассказали о срезании дверей в туалетах гимназии перед ЕГЭ Власти в Татарстане отвергли обвинения в срезании дверей туалетов гимназии

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Управление образования исполкома Сабинского района Татарстана опровергло информацию о том, что в гимназии поселка городского типа Богатые Сабы срезали верхние половины дверей туалетов перед проведением Единого государственного экзамена, сообщает местное издание «Татар-информ». Там сочли приемлемыми двери высотой 140 см.

В управлении подтвердили, что действительно проводили замену дверей в кабинках туалета. Однако там заверили, что замена была произведена из-за того, что петли предыдущих массивных дверей не выдерживали их веса и часто ломались.

Размер замененных дверей составляет 1,40 метра от пола, что обеспечивает приемлемые гигиенические условия, — сказано в сообщении.

Также там заявили, что опубликованные ранее в интернете фото установленных дверей «не соответствуют действительности». В то же время Telegram-канал Mash Iptash опубликовал фотографию дверей, которую школьники сделали перед установкой.

https://t.me/mash_iptash/6988

Ученики также сообщили, что, как им сказали, такие двери установили только на время экзаменов, а потом вернут прежние. Они добавили, что после публикации новости в СМИ им запретили ходить в туалет с телефонами.

Ранее туалеты с обрезанными дверями в школе оценила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что негативно относится к такому решению, так как от списываний оно не защитит, но создает серьезный дискомфорт для школьников.