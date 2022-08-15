В регионах начали возобновлять ношение масок В Республике Алтай возобновили масочный режим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Республики Алтай снова рекомендовали носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. При этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал носить маски в общественных местах в городе.

Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования, — отметил Максимов.

Он отметил, что в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За первую августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%.

Врач-инфекционист Николай Малышев указал, что подъем заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в настоящее время в России, не повлечёт роста летальности. Болезнь протекает менее тяжело, чем это было раньше. По мнению Малышева, рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до конца августа, после чего начнёт снижаться.