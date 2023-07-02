В разведке ЮВО заявили об ожесточенных боях за Белогоровку в ЛНР РИА Новости: разведчик ЮВО сообщил об ожесточенных боях за Белогоровку в ЛНР

Фото: МО Украины

Военнослужащий 85-й бригады Южного военного округа с позывным «Варяг» сообщил в беседе с РИА Новости, что российские военные ведут интенсивные бои с солдатами ВСУ за поселок Белогоровка Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что на этом участке фронта ведется круглосуточное наблюдение за войсками противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить. Постоянно проводим разведку, наблюдаем за ними: как действуют, где собираются, какие действия предпринимают против нас. Птички, РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что военные 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских солдат сложить оружие под Белогоровкой. Российский военнослужащий с позывным Бага отметил, что после этого они смогут вернуться к женам и детям.

Минобороны России 29 июня сообщило, что российская группировка «Юг» за сутки на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР. При этом противник потерял на этом направлении до 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены десять единиц техники ВСУ и склад с боеприпасами.