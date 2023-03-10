В РАН оценили опасность землетрясения на Камчатке магнитудой 6,1 Эксперт РАН Чебров: землетрясение магнитудой 6,1 является умеренным для Камчатки

Фото: shutterstock.com

город Петропавловск-Камчатский, Полуостров Камчатка, Дальний Восток России

Произошедшее 8 марта на Камчатке землетрясение магнитудой 6,1 является умеренным для этой сейсмоактивной зоны, рассказал KP.RU директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров. По его словам, такие события происходят в регионе не каждый день, но примерно один или два раза в год. При этом особых опасений землетрясение не вызывает, поскольку оно не привело к дальнейшим разрушениям.

Такие события происходят не каждый день. Раз или два в год, например. Поэтому не совсем ординарное. Но вообще это весьма умеренное землетрясение для Камчатской сейсмоактивной зоны и особого опасения не вызывает, — пояснил Чебров.

Ученый не исключил, что землетрясение может оказаться форшоком, то есть предвестником более серьезного подземного толчка. Однако стопроцентных методов предсказания подобных событий пока не существует. Также эксперт подчеркнул, что на Камчатке сильные землетрясения ожидаемы, поскольку они в принципе возможны в этой зоне. Он добавил, что ЕГС РАН следит за сейсмической активностью в регионе и в случае угрозы передает сведения в МЧС. На данный момент все спокойно и ничего не предвещает беды, заключил Чебров.

8 и 9 марта у берегов Камчатского края произошло в общей сложности 13 землетрясений. По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, последний толчок магнитудой 3,7 был зафиксирован в 185 км от Петропавловска-Камчатского в 07:18 (22:18 8 марта по московскому времени). Самые мощные толчки в период с утра 8 марта по утро 9 марта произошли в 16:10 и в 02:06 по местному времени, их магнитуда составила 5,2.