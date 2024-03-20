В Раменском подросток ударил ножом одноклассника, мешавшего есть сухарики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик восьмого класса школы № 21 в подмосковном Раменском ударил ножом одноклассника, сообщил Telegram-канал Baza. Причиной нападения стало то, что проростку мешали есть сухарики.

Конфликт из-за сухариков произошел на уроке. Когда дети возвращались домой, подросток подбежал к сделавшему ему замечание однокласснику и ударил мальчика ножом.

В результате восьмиклассник получил серьезное ранение в области живота и был доставлен в реанимацию, где находится в настоящий момент. Нападавший подросток вернулся домой.

Его мать узнала о произошедшем только от сотрудников полиции. По данным канала, тот не отличался агрессивностью, однако имел проблемы с успеваемостью. Как отметила Baza, в этот день его мать должна была посетить школу для обсуждения данного вопроса.

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