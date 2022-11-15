В Раменском грузовой автомобиль вылетел с моста и рухнул на дорогу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Раменском большегрузный автомобиль вылетел с моста и рухнул на дорогу, сообщили в МЧС по Московской области. По данным ведомства, от удара автомобиль загорелся.

ДТП произошло при съезде с внутреннего крыльца на 132-м километре ЦКАД. Фура съехала с обочины, перевернулась и загорелась. В 20:00 возгорание было ликвидировано силами МЧС, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли оперативные службы, которые устраняют последствия ДТП.

По информации Telegram-канала «112», водитель фуры погиб.

Ранее столичный дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.

До этого в Сургуте 37-летняя женщина, пытаясь припарковаться, въехала на своем автомобиле Mercedes в качели, на которых находились двое детей. Девочки не пострадали, но их отец, пытавшийся остановить машину, госпитализирован. После удара мужчину отбросило на опору качелей.