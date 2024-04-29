В районе Шушар автобус попал в аварию Очевидцы представили кадры аварии с автобусом на КАД в районе Шушар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автобус № 388 попал в аварию под Санкт-Петербургом. ДТП попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Очевидцы представили кадры аварии на КАД в районе Шушар. В ролике видно, что пострадали две легковые машины. Заднюю часть одного автомобиля сильно помяло. Пассажиры были вынуждены эвакуироваться на дорогу. На видео замечена машина от каршеринга.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Ивановской области ранее ДТП с участием автобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика КАМАЗ унесло жизни трех человек. Четверо получили травмы и были госпитализированы. Авария произошла на трассе Иваново — Владимир. Автобус следовал в сторону Владимира, но столкнулся со встречным большегрузом, следовавшим из Москвы. 54-летний водитель автобуса скончался на месте. Не выжили и два пассажира — мужчина и женщина. Всего в автобусе, который следовал из Кинешмы в Москву, находились семь пассажиров. Сведения о пострадавших и степени их травм выясняются.