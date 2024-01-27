В районе обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону введут режим ЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с обрушением стены в районе пятиэтажного здания в Ростове-на-Дону будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время составляют списки жителей, которым требуется временное жилье из маневренного фонда.

Сейчас составляются списки по жителям, которым необходимо жилье маневренного фонда. В полночь администрация города проводит заседание комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), вводят режим ЧС по этому объекту, — заявил Бодряков.

Заместитель губернатора отметил, что в здании всего 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек. На момент происшествия внутри находились 95 граждан, которых успешно эвакуировали. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении средств из областного бюджета для приобретения нового жилья для владельцев недвижимости.

Вечером 27 января в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дому развалилась стена первого подъезда, в связи с чем были эвакуированы 80 человек. Дом отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки. Жильцы должны были получить компенсацию.