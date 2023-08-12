В районе Крымского моста сработала система ПВО

Фото: МО РФ

Около Крымского моста сработала система ПВО, передает Telegram-канал Readovka. Движение автотранспорта по мосту вновь было временно перекрыто.

Канал отмечает, что местные жители рассказали о вновь раздавшихся звуках взрывов в Керчи. Немногим позже глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в Telegram, что еще одна украинская ракета, уже третья за сегодня, была сбита над Керченским проливом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ 12 августа попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Движение по мосту было приостановлено с 22:15 до 23:31. Причиной тому послужило обнаружение в акватории Черного моря подозрительного предмета, который напоминал катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прежде говорил, что предупреждение Украины о «военной угрозе» в акватории шести российских портов в Черном море является заявкой на новые теракты против гражданского населения.