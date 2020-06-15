В Пятигорске отказались от проведения парада из-за ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ff13d02-aefd-11ea-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

В Пятигорске парад Победы 24 июня проводиться не будет из-за обстановки по коронавирусу. Соответствующее решение было принято администрацией города.

Отменить торжественное мероприятие порекомендовали в территориальном отделе Роспотребнадзора. Там отметили, что несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация с коронавирусом в городе пока остаётся неблагоприятной.

Отмену парада поддержали в пятигорском городском Совете ветеранов.

Наши ветераны — это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперёд, — заявил председатель совета Николай Лега.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Якутска решили не проводить парад Победы из-за ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в республике Саха (Якутия) было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19, 71 из которых — в Якутске. Торжественное мероприятие отменили также в Пензенской области, а ульяновские власти решили провести его без зрителей.

В России, согласно последним данным, выявлено 537,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 284,5 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 7 тысяч заболевших. Лидирует по количеству заразившихся Москва — 207,2 тысячи человек. Выздоровели 123,2 тысячи, скончались — 3,3 тысячи.