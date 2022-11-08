В пятиэтажном доме в Томске случился пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске загорелся пятиэтажный жилой дом, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По данным радиостанции, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали.

В Томске загорелся пятиэтажный жилой дом. Жильцов эвакуировали. По данным МЧС, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, — говорится в публикации.

Позднее Telegram-канал Mash Siberia написал, что пожар потушен. По данным канала, пострадавших нет, пламя не успело охватить квартиры. Кроме того, отмечается, что в здании остался один жилец с инвалидностью, угрозы его жизни нет. Жителя эвакуируют после приезда родственников.

Накануне в 14-этажном здании СОГАЗа в Москве по адресу: проспект Академика Сахарова, 10, случился пожар. Произошло тление утеплителя за вентилируемым фасадом. На место прибыли пожарные бригады.

В 13:46 пожар локализовали, а в 13:55 он был потушен. О пострадавших не сообщается. Известно, что люди самостоятельно покинули здание.