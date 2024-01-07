В «Пятерочке» объяснили, почему в магазинах нет курицы X5 Group назвала причиной задержки поставок курицы в регионах морозы и снегопады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержки поставок охлажденной птицы в некоторых регионах России в начале года произошли из-за сильных снегопадов и морозов, сообщили РБК представители X5 Group, владеющей сетью магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». В группе компаний ожидают, что график поставок курицы восстановится в ближайшее время.

Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым, — сообщили в X5 Group.

Представитель еще одной торговой сети сообщил изданию, что у них проблем с поставками, — курица есть и в магазинах, и у поставщиков. По его словам, случаи с задержками поставок периодически случаются на праздниках.

СМИ сообщали о пропаже курицы из магазинов в ряде регионов, в том числе в Екатеринбурге. В департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, что исчезновение курицы из магазинов связано с новогодними праздниками, когда объемы поставок корректируют с учетом спада потребительской активности.

Также о пропаже курятины с прилавков сообщали в Самаре. Местная жительница рассказала, что в магазинах не осталось ни куриных бедер, ни грудки, ни крыльев, при этом говядина и свинина по-прежнему в наличии.