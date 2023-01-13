В Пулково самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт «Пулково»

В Пулково самолет из-за погодных условий выкатился за пределы взлетной полосы во время руления, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия». Рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск отложен, пассажиры улетят на резервном воздушном судне.

Во время руления самолета рейса FV6343 «Санкт-Петербург — Мурманск» из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке, — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что капитан принял решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание», вылет перенесен на 12:00, однако на данный момент информации об отправлении рейса нет.

Ранее стало известно, что 13 января из-за метеоусловий как минимум 18 рейсов не смогли приземлиться в аэропорте Пулково. Судна ушли на запасные аэродромы, они вернутся в Санкт-Петербург, как только позволит погода.

В аэропортах Москвы отменены или задержаны 43 рейса. Причина изменения порядка вылета самолетов не уточняется.