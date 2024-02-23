В Пулково поступил звонок о заложенной бомбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленник позвонил в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково и сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани, сообщает Telegram-канал 78.RU со ссылкой на пресс-службу. Звонивший добавил, что взрывчатка находится в одном из туалетов. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия без эвакуации пассажиров, аэропорт работает штатно.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации десятков людей после концерта певца и блогера Ивана Минаева, известного под псевдонимом Xolidayboy, из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Брянске. По данным канала, мероприятие проходило в одном из ресторанов, к моменту прибытия экстренных служб зрители уже расходились.

В январе осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским ложную информацию о готовящемся взрыве в детском саду в Кургане. Городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого жителя России признали виновным за «минирование» более 800 объектов на территории РФ и Белоруссии. Россиянин рассылал письма с угрозами весной 2021 года с различных электронных почтовых адресов. Послания он отправлял органам власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры двух стран, а также учреждениям здравоохранения и образования.