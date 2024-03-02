В Пулково отменили ограничения на полеты Росавиация: ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково отменены

Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге отменены, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, в период их действия ни один самолет не покидал воздушную гавань.

В 20:03 мск ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, — написал Кореняко.

До этого представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту были введены ограничения. По его словам, эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Telegram-канал «112» при этом заявил, что в петербургском аэропорту Пулково был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. По его информации, воздушная гавань приостановила прием и вылет самолетов.

Кроме того, Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев писал, что в городе Ломоносов Ленинградской области прозвучали два мощных взрывы. По его информации, грохот раздался в районе порта Бронка. Канал уточнил, что взрывы прогремели с небольшим временным интервалом. По информации Mash, их слышали жители деревень Пеники и Малая Ижора.