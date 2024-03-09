В Пулково грузовик помял крыло пассажирского самолета

Фото: zmsut.sledcom

В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик, подвозящий на борт питание, помял крыло самолета с пассажирами внутри, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Вечером 08.03.2024 поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подвозящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск, — говорится в сообщении.

По данным Западного МСУТ СК России, обошлось без пострадавших, пассажиров отправили в Новосибирск другим авиалайнером. В настоящий момент правоохранители устанавливают причиненный самолету ущерб.

Ранее в китайском городе Санья сотрудникам местного аэропорта пришлось на четыре часа задержать рейс в Пекин из-за пассажира, который бросил монеты в двигатель на удачу. Мужчину из салона вывели полицейские. Технические специалисты на протяжении четырех часов проверяли самолет и нашли все монеты. Персонал по техническому обслуживанию лайнера провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом проблем с безопасностью не было.