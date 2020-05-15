В Пулково два самолёта столкнулись по касательной

https://static.news.ru/photo/9bb76b10-ae2d-11ea-8b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Два пассажирских самолёта столкнулись по касательной в аэропорту Пулково. Это рейсы направлением Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.

Пострадавших нет, аэропорт работает штатно, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Внутреннее авиасообщение возобновилось в России в начале лета после перерыва, вызванного противокоронавирусными мерами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения легкомоторного самолёта Як-52 на территории Самарской области.