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В Пулково два самолёта столкнулись по касательной

13:47, 14 июня 2020 29
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Два пассажирских самолёта столкнулись по касательной в аэропорту Пулково. Это рейсы направлением Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.

Пострадавших нет, аэропорт работает штатно, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Внутреннее авиасообщение возобновилось в России в начале лета после перерыва, вызванного противокоронавирусными мерами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения легкомоторного самолёта Як-52 на территории Самарской области.

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