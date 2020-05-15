В Пулково два самолёта столкнулись по касательной

Два пассажирских самолёта столкнулись по касательной в аэропорту Пулково. Это рейсы направлением Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.
Пострадавших нет, аэропорт работает штатно, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Внутреннее авиасообщение возобновилось в России в начале лета после перерыва, вызванного противокоронавирусными мерами.
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения легкомоторного самолёта Як-52 на территории Самарской области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен