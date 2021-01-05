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В Псковской области вернутся к очному обучению с 11 января

18:25, 07 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату обучения с 11 января.

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