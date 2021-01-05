В Псковской области вернутся к очному обучению с 11 января

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Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смерти трёхлетней девочки, катавшейся с горки на снегокате.

По факту смерти трёхлетней девочки, получившей травму головы при катании на снегокате в Елабуге, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — цитирует РИА Новости помощника прокурора республики...