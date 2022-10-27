В Псковской области свернули пункты мобилизации на границе с Эстонией Глава Псковской области Ведерников: пункты мобилизации на границе с Эстонией прекратили работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Передвижные пункты мобилизации, которые были развернуты в Псковской области на границах России с Эстонией и Латвией, прекратили работу, заявил глава региона Михаил Ведерников. Губернатор объяснил это тем, что пункты нужны были для того, чтобы решить проблему с очередями при выезде из страны, передает РИА Новости.

Он (мобильный призывной пункт. — NEWS.ru) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались — их нет. Мобильный призывной пункт работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации, — сообщил Ведерников.

По словам главы региона, помимо мобильного призывного пункта на границах дежурила бригада врачей, а также работали сотрудники Красного Креста. Ведерников отметил, что гуманитарные группы раздавали воду людям, которые стояли в очередях на выезд из РФ.

Ходили раздавали воду, но все по-разному себя вели. Мы акцент делали на пожилых людях и на женщин с детьми. Многие с благодарностью принимали, но были и случаи, когда эту воду просто демонстративно выливали, кидали бутылки в лес, — добавил губернатор.

Ведерников утверждает, что власти Псковской области отработали ситуацию на границах. В данный момент, как указал псковский глава, очередей в приграничных районах нет. Губернатор заверил, что местные власти никого не держали: все, кто хотел выехать, — выехали.

Ранее сообщалось, что на границах России со странами Евросоюза образовались длинные очереди, в которых преобладали беженцы с Украины. По информации СМИ, очереди появились с середины сентября. Волонтеры, помогающие украинским переселенцам, сообщали, что особого напряженной была ситуация на границах в Ленинградской и Псковской областях на переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина Гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка.