В Псковской области сняли ворующих у дачников дрова бобров Ворующие у дачников дрова бобры попались на видео

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Бобры, ворующие у дачников в Псковской области дрова, попали на видео. Животные под покровом ночи утаскивают из поленницы нарубленные чурки. Видео опубликовал телеканал 78.ru.

Ролик уже получил название как «самое милое ограбление». Попавший в кадр бобр действует деловито и не спеша, он берет поленья по одному и куда-то по-хозяйски уносит. Хозяева дачи, которые живут в Санкт-Петербурге уже не раз жаловались на «бобриный беспредел».

Бобры буквально облюбовали дачу, они грызут и валят деревья, из-за чего падающие стволы обрывают провода и ломают заборы. Что же касается сворованных дров, то так, предполагают дачники, звери наверняка готовятся к зиме.

Ранее биолог Павел Глазков высказал мнение, что нашествие бобров, которых в последние годы развелось большое число по всей территории России, грозит преобразованием природного ландшафта и потопами. Так, огромную хатку бобров обнаружили в лесу под Санкт-Петербургом, свое жилье животные строили не один год. По словам эксперта, когда численность грызунов регулируют, то бобры приносят большую пользу природе.