В Псковской области проверят службы соцзащиты после гибели троих детей Ведерников: службы соцзащиты Псковской области проверят после гибели троих детей

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Михаил Ведерников на оперативном совещании с участием начальника регионального УМВД Алексея Овсянникова

В Псковской области проверят все органы профилактики после трагедии со смертью троих детей, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе создана межведомственная комиссия, специалисты проверят органы здравоохранения, образования и соцзащиты.

Проанализируем каждый этап, на котором компетентные структуры могли предотвратить случившееся. Если будут выявлены ошибки и недоработки, по итогам расследования будут приняты все необходимые решения. Взял это на личный контроль, — написал он.

По словам Ведерникова, власти сделают все, чтобы докопаться до истины, а также не допустить впредь подобных преступлений. Следственные мероприятия продолжаются, отметил он.

Ранее в Псковской области задержали местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей. О преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Тела двух мальчиков она нашла на двухъярусной кровати, а труп восьмилетней девочки находился в деревенском доме.

По предварительным данным, женщина прожила с трупами три месяца и скрывала их смерть, чтобы не потерять пособия от государства. Отмечается, что она могла заморить голодом своих детей. Кроме того, женщина избивала их. Как считает юрист Александр Хаминский, матери грозит больше 20 лет колонии.