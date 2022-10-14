Губернатор попросил призывные комиссии «не выгребать» всех с предприятий Губернатор Псковской области Ведерников: не нужно выгребать всех с предприятий в рамках мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призывники во временном пункте мобилизации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале обратился к призывным комиссиям, попросив их внимательнее выполнять свою работу. Он потребовал от военкомов обращать внимание на то, кого они призывают. По мнению главы региона, не нужно призывать дефицитных специалистов, включая учителей, тренеров и предпринимателей, потому что это негативно скажется на экономике.

Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку, — негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить «Учителя года» дефицитного направления — он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты, — отметил Ведерников.

Правозащитники и случайные очевидцы стали свидетелями того, как москвичам вручают повестки в военкоматы в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестки. Подобные свидетельства удалось получить и NEWS.ru. Ситуация, в частности, возмутила главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Он назвал происходящее явным нарушением законодательства.

14 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель. Глава государства сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.