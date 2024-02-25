В Псковской области нашли тело пропавшей в Новый год девочки СК: тело пропавшей в Новый год девочки нашли в окрестностях деревни под Псковом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Псковской области нашли тело 11-летней девочки, о пропаже которой стало известно 1 января 2024 года, сообщило региональное управление СК. По данным ведомства, тело ребенка обнаружили в окрестностях деревни, в которой он проживал. Сотрудники СК продолжают расследование произошедшего.

Следственными органами <...> продолжается расследование обстоятельств безвестного исчезновения 1 января 2024 года 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района. Сегодня совместным патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело, — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи уточнили, что намерены проверить все возможные версии случившегося.

Ранее сообщалось, что на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, тело пролежало в автомобиле не менее трех дней. Труп нашли на водительском сиденье в машине Toyota RAV4.