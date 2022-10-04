В Псковской области на границе с ЕС развернули призывные пункты

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Псковской области на границе с Евросоюзом развернули мобильные призывные пункты, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, на границе ЕС среди тех, кто выезжает, много россиян призывного возраста.

Поток большой, люди разные. <...> Есть и граждане России призывного возраста. <...> Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе, — написал Ведерников.

Ранее стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт. Повестки мобилизованным вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти. Представители главы региона Сергея Меняйло при этом подчеркнули, что вручение повестки не означает немедленную отправку на призывной пункт. Они отметили, что в случае неявки в отношении уклоняющегося может быть инициировано уголовное преследование.

Депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что мобилизационные пункты необходимо развернуть на каждом перекрестке, а на скрывающихся от призыва надо заводить уголовные дела. Он назвал тех, кто в текущий момент занят в военкоматах и боевых действиях, героями и заслуживающими уважения людьми.